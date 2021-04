Scende dal mezzo per un'avaria e viene investito: così è morto il camionista sull'A24

Si chiamava Giuseppe Vitucci ed era originario della provincia di Bari, ma residente nel Foggiano, l'autotrasportatore 52enne che oggi è morto lungo l’autostrada A25, tra Villanova e Chieti al km 182, in direzione Roma. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era sceso dal suo camion a causa di un'avaria quando è stato investito da un altro mezzo pesante che sopraggiungeva in quel momento e alla cui guida c'era un 55enne di Spoltore.

Sul posto, oltre alla polizia e ai sanitari del 118 con l'elisoccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pescara con tre automezzi. Il tratto coinvolto dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico per far mettere in sicurezza la zona e consentire la rimozione dei mezzi pesanti.