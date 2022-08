Cade con la moto a Montebello di Bertona: giovane trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Un giovane è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi 14 agosto a seguito di una caduta a Montebello Di Bertona. A quanto pare, era alla guida della sua moto quando per circostanze ancora da chiarire ha perso il controllo ed è finito a terra. L'episodio è avvenuto in una zona particolarmente impervia e per questo è stato necessario l'utilizzo dell'elisoccorso del 118 che lo ha trasportato in ospedale a Pescara. Le sue condizioni non sono gravi.