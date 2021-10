Traffico bloccato e code lungo l'autostrada A14 nel tratto fra Ortona e Pescara Ovest per un incidente: quattro feriti [FOTO]

AGGIORNAMENTO ORE 18: In base alle prime informazioni, un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli nel territorio di Francavilla al Mare all'interno di una galleria dove era in vigore il doppio senso di marcia per lavori. I vigili del fuoco sono intervenuti per agevolare l'estrazione dei quattro feriti dalle rispettive vetture.

A causa di un incidente che vede coinvolti diversi mezzi, la circolazione stradale è bloccata lungo l'autostrada A14 fra Pescara Ovest e Ortona in direzione Ancona. Aspi fa sapere che sono in corso le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti, e si registrano 6 km di coda nel tratto fra le province di Pescara e Chieti. Code di 4km anche in direzione Taranto fra Pescara Ovest e Pescara Sud. Nell'incidente sono coinvolte quattro vetture al km 390 + 400, A chi viaggia in direzione di Ancona si consiglia di uscire ad Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e fare rientro in autostrada dalla stazione di Pescara Ovest. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.