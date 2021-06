Autostrada A14 chiusa tra Abruzzo e Marche per un incidente

Incidente stradale lungo l'autostrada A14 oggi, mercoledì 9 giugno.

A causa del sinistro che si è verificato nella mattinata odierna è stato chiuso il tratto compreso tra i caselli di Pedaso e Grottammare.

Come segnala Autostrade per l'Italia, sulla A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni, si è reso necessario chiudere il tratto a seguito del tamponamento tra due camion avvenuto al km 295+ 800.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Pedaso e dopo aver percorso la viabilità ordinaria puo' rientrare in autostrada a Grottammare. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Ancona.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Si registra un chilometro di coda per lavori anche nel tratto tra i caselli di Val Vibrata e Giulianova.