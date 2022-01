Automobilista abbatte un lampione e scappa [FOTO]

Durante lo scorso weekend, a Villa Raspa, un’automobile ha abbattuto un lampione. Lo riporta Spoltore Notizie. L’incidente, per fortuna senza feriti, si è verificato in via Italia, all’altezza dell’innesto con via Valle d’Aosta, intorno alle ore 2.30 della notte tra sabato e domenica.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pescara, i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il palo della pubblica illuminazione, e un mezzo della Sicurezza e Ambiente che si è occupata di ripulire i detriti dalla carreggiata.

L'urto è stato talmente violento che il lampione si è piegato su se stesso. Ci sarebbero dei testimoni che hanno assistito all'episodio. L’autore del gesto si è subito dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Si vagliano adesso le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di rintracciarlo.