Autocisterna con gpl si ribalta, paura a Città Sant'Angelo [FOTO]

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12.15, i vigili del fuoco sono intervenuti a Città Sant'Angelo, più precisamente in via Fonte Canale, per soccorrere l'autista di un'autocisterna che trasportava gpl (gas propano liquido) e che si era ribaltata. Il mezzo, della capacità di 16.000 litri, per cause adesso in fase di accertamento si è rovesciato su un fianco lungo il terreno limitrofo alla strada, senza fortunatamente subire danni al serbatoio e riportare conseguenti perdite.

Il personale intervenuto ha delimitato l'area potenzialmente esposta a rischio e ha messo in sicurezza il veicolo. Per poter riportare il camion sull'asfalto è stato predisposto il preventivo travaso dell'intero contenuto in un altro mezzo, secondo le procedure operative previste per questo tipo di evento. Sul posto, oltre agli operatori del 115, sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza. L'intervento, tuttora in corso, proseguirà fino al completo svuotamento e inertizzazione dell'autocisterna, che sarà successivamente recuperata.