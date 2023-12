Si fermano nella corsia di emergenza in autostrada per un'avaria alla vettura e vengono travolti da un tir che poi fugge [FOTO-VIDEO]

"La notte tra il 9 e 10 dicembre avrebbe potuto essere per noi quattro amici, l’ultima, sarebbe bastato qualche centimetro in più ed ora non saremmo stati più qui in terra".

A scriverlo è Antonio Veneruso di Montesilvano che era, insieme ad altri 3 amici (un altro di Montesilvano e 2 di Sambuceto), su un'automobile, una Bmw lungo l'autostrada A14 nel tratto in provincia di Teramo.

"Alle ore 00.21 eravamo fermi sulla corsia di emergenza dell'autostrada A14 direzione sud/nord al km 321.3 (tra Tortoreto e Alba Adriatica)", racconta, "con la macchina in avaria, una Bmw nera, triangolo catarifrangente posizionato bene in vista e con le quattro frecce accese in attesa del carro attrezzi. A un certo punto siamo stati travolti da un Tir che, invece di fermarsi per prestare soccorso, è scappato accelerando. Ringrazio il cielo che siamo tutti qui, poteva finire veramente in tragedia! Chiedo a chiunque possa aver visto qualcosa di segnalarmelo o al conducente del Tir di farsi avanti. Eravamo 4 persone, eravamo in macchina, all’improvviso un Tir ci ha travolto da dietro e non si è fermato".

Dalla visione delle telecamere pare non si sia riusciti a risalire alla targa del mezzo pesante.