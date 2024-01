Perde il controllo dell'automobile e si schianta contro una rotatoria a Cappelle sul Tavo [FOTO]

Incidente stradale a Cappelle sul Tavo la notte scorsa con un ragazzo di 21 anni che dopo aver perso il controllo dell'automobile si è schiantato contro la rotatoria di Terrarossa.

Il 21enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua automobile, una Ford Fiesta, finendo per centrare la rotatoria.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 1:15.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti sia i soccorritori del 118 che i vigili del fuoco del Comando provinciale (le operazioni di soccorso sono state coordinate dal caposquadra Fabrizio Amato), mentre i carabinieri della Compagnia di Montesilvano si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il 21enne è stato accompagnato con un'ambulanza nell'ospedale di Pescara, ha riportato un trauma cranico.