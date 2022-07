Auto si schianta contro un palo, cuoco di Penne al pronto soccorso

Un cuoco di Penne è rimasto ferito, finendo al pronto soccorso, dopo che un'Alfa Romeo 156 station wagon, a bordo della quale si trovava l'uomo, si è schiantata contro un palo della luce. L'incidente stradale si è verificato questa notte a Roseto degli Abruzzi, nei pressi della rotatoria che collega la statale 16 alla statale 150, scatenando anche un principio d'incendio.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo avrebbe tagliato la rotonda andando a impattare contro il palo per poi abbattere la segnaletica dello spartitraffico. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, i carabinieri e il 118. Nell'auto, insieme al pennese (che era alla guida), si trovavano altre quattro persone, per la precisione un uomo e tre donne, ma soltanto per il cuoco si è reso necessario il trasporto in ospedale a fini precauzionali. I passeggeri stavano tutti tornando dal lavoro.