Perde il controllo dell'auto alla rotatoria e finisce prima contro lo spartitraffico e poi sul marciapiede

Incidente stradale e traffico bloccato alla rotatoria tra via Michelangelo e corso Vittorio Emanuele II a Pescara.

Il sinistro, che ha visto il coinvolgimento di una sola automobile (una Fiat Punto), è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 7 marzo.

Il conducente avrebbe perso autonomamente il controllo della vettura.

E, dopo aver sbandato, prima è finito contro lo spartitraffico posto sulla sinistra e dopo ha finito la corsa sul marciapiede. Per fortuna l'uomo alla guida del veicolo non ha riportato conseguenze mentre sono stati ingenti i danni per l'automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale che quelli della polizia. Il traffico è rimasto bloccato per circa 30 minuti.