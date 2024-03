Auto viene tamponata e si ribalta a Spoltore: due feriti trasportati in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio dell'1 marzo a Spoltore, lungo la statale 16 bis dove verso le 16 una Volkswagen Polo che viaggiava da Spoltore verso Cappelle sul Tavo, ha tamponato una Lancia Y condotta da una ragazza di 27 anni che a seguito dell'impatto si è ribaltata.

La conducente della Lancia e il fratello che viaggiava con lei sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale da due distinte ambulanze. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo a gpl e la società sicurezza e ambiente per la pulizia della sede stradale e ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità.