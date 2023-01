Perde il controllo dell'auto e si ribalta: paura in via Di Marzio a Spoltore

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza per la donna a borda di una Dacia Duster che nel primo pomeriggio di ieri è stata protagonista di un rocambolesco incidente in via Di Marzio a Spoltore.

Secondo quanto ricostruito fin qui dalla polizia locale arrivata subito sul posto, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi prima a scontrare con una Opel Corsa parcheggiata al lato della strada e si sarebbe poi ribaltata su un fianco. A causa dell'impatto l'Opel Corsa si è spostata in avanti urtando un'altra auto parcheggiata, una Fiat Panda.

Sulle cause sono in corso gli accertamenti, quel che è certo è che, nonostante il brutto incidente, la donna a guida della Dacia non ha riportato alcun trauma.