Urta veicolo in sosta e si ribalta con l'auto finendo contro un muro, paura per una ragazza [FOTO]

Auto ribaltata in via Colle Innamorati a Pescara nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre.

Paura per una ragazza al volante di una Smart che si è ribaltata dopo aver urtato una Fiat Panda parcheggiata al lato della strada.

Dopo aver urtato il mezzo in sosta la giovane ha perso il controllo della 2 posti che adagiata su un fianco finendo la sua corsa contro il muro di un'abitazione sull'altro lato della carreggiata.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Per fortuna per la ragazza, oltre al grande spavento, ha riportato solo una lieve ferita alla mano.