Schianto tra due auto in via Socrate all'incrocio con via dei Marsi, una si ribalta [FOTO]

Schianto tra due automobili in via Socrate all'incrocio con via dei Marsi a Pescara nella serata di venerdì 26 gennaio.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 21 e a scontrarsi sono state due Fiat Panda, una color ruggine che percorreva via dei Marsi e l'altra bianca che da via Socrate andava verso via dei Peligni.

Quest'ultima, dopo l'impatto ha finito la sua corsa diversi metri dopo ribaltandosi.

Entrambi i conducenti delle due automobili, un ragazzo do 20 anni e una donna di 38 sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo dai soccorritori con due ambulanze del 118, una medicalizzata della Asl e una della Misericordia, per contusioni lievi. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.