Si ribalta con l'auto dopo un tamponamento sulla A25 [FOTO]

Incidente e auto ribaltata sulla A25 al chilometro 157 in direzione Pescara all'altezza di Torre de' Passeri in direzione Pescara a seguito dello scontro tra due mezzi nel primo pomeriggio. Il conducente è rimasto intrappolato nel mezzo.

Sul posto alle 14.45 è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno che messa in sicurezza l'area, ha provveduto a tirare fuori l'uomo. Per farlo hanno utilizzato attrezzature da taglio e cuscini pneumatici. A intervenire anche la polizia autostradale e i soccorritori giunti con un'ambulanza della Misericordia. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Chieti in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna alla guida della 500, una 31enne, è arrivata in codice verde: è rimasta illesa ma portata comunque in ospedale per tutti i controlli.

Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che la 31enne si stesse immettendo in autostrada con la sua 500 quando è stata tamponata della Jeep che percorreva la carreggiata con quest'ultima poi ribaltatasi.