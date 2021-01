Finisce con l'auto in un dirupo a Spoltore e rifiuta i soccorsi: estratto dal veicolo dopo essere stato sedato

Il 53enne è finito in fuori strada in via Unione Europea ma all'arrivo del 118 e della polizia locale ha fatto resistenza alle operazioni di soccorso

Un 53enne di Spoltore è finito nella prima serata di ieri 22 gennaio in un dirupo con la sua auto mentre transitava in via Unione Europea. All'arrivo dei soccorsi, appariva in stato confusionale, aggressivo e non collaborativo rifiutando anche di essere soccorso e di uscire dall'abitacolo nonostante la vettura fosse in bilico e dunque in evidente pericolo.

Sul posto, come riporta Spoltore Notizie, prima è intervenuto un equipaggio del 118 al quale l'uomo ha opposto resistenza, e poi è intervenuto altro personale del 118 con medici a bordo per le procedure coattive di trasporto in ospedale, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo che rischiava di ribaltarsi durante l'estrazione forzata della persona. La polizia locale, assieme ai sanitari, con molta fatica è riuscita ad immobilizzarlo per la sedazione e il trasporto in ospedale a Pescara. La patente è stata ritirata cautelativamente in attesa degli esiti delle analisi per l'eventuale assunzione di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope.