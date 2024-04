Auto contromano a Santa Teresa di Spoltore, scontro frontale con un'altra vettura

Incidente stradale a Santa Teresa di Spoltore intorno a mezzogiorno di domenica 7 aprile.

A scontrarsi due automobili, una Toyota Yaris e una Suzuki Swift, una delle quali avrebbe percorso contromano la strada (via Gran Sasso).

Il sinistro, come riporta SpoltoreNotizie, è avvenuto all'altezza della rotatoria nella zona dell'ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che si sono occupati dei due feriti (nessuno in gravi condizioni) entrambi accompagnati in ospedale a Pescara. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della locale Stazione mentre gli agenti della poliiza locale hanno gestito il traffico. Per il tempo necessario alle operazioni che si svolgono in questi casi la strada è rimasta chiusa al traffico.