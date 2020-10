Perde il controllo dell'auto e si schianta contro i veicoli in sosta in via Rigopiano, detrito colpisce donna sul marciapiede

Incidente stradale in via Rigopiano a Pescara con un'automobile, una Fiat Panda guidata da una donna pescarese di 59 anni, che è andata a sbattere contro i veicoli in sosta ieri mattina, giovedì 29 ottobre.

La 59enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi contro 4 automobili in sosta nei pressi dell'ingresso per l'obitorio dell'ospedale.

A essere colpite un'Audi A3, una Fiat 500, una Renault Clio e una Fiat Panda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un detrito ha colpito una donna che camminava sul marciapiede ma senza gravi conseguenze per fortuna. Invece la conducente dell'auto, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale in codice rossa per traumi giudicati guaribili in 30 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando delle indagini per ricostruire l'esatta causa del sinistro.