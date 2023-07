Finisce con l'auto contro un tronco caduto sulla carreggiata: paura per una donna a Spoltore

Tanta paura, ma nessuna conseguenza per la conducente di un'Audi che nella mattina del 25 luglio intorno alle 6 è andata a sbattere contro un grosso ramo appena caduto in via Cavaticchio (Spoltore) a causa di una forte raffica di vento.

Secondo una prima ricostruzione la donna non si sarebbe proprio accorta dell'ostacolo piombandoci contro. Fortunatamente, spavento a parte, non ci sono stare conseguenze come accertato dai sanitari giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia. Ad intervenire anche i carabinieri e i vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione del tronco rimettendo in sicurezza la strada.