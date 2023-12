Ha un malore al volante e sradica palo della luce in via Milano (Ztl) dopo scontro con un suv [FOTO]

Scontro tra un'automobile e un suv in pieno centro a Pescara nella mattinata di lunedì 11 dicembre.

Il sinistro ha coinvolto un'automobile, una Fiat Panda, e un suv, una Hyundai Tucson, nella Ztl (zona a traffico limitato) di via Milano.

In base alla prima ricostruzione dell'incidente stradale, l'uomo di 58 anni al volante della Panda, avrebbe avuto un malore. Con lui i due figli che stava accompagnando nella vicina scuola.

Prima ha tamponato la Tucson e subito dopo ha centrato in pieno, abbattendolo, un palo della luce. La corsa della vettura è terminata pochi metri dopo. I tre nella Panda hanno riportato solo lievi contusioni ma solo il padre è stato accompagnato in pronto soccorso per accertamenti dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco di Pescara per mettere in sicurezza la zona.