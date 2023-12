Coppia finisce con l'automobile contro un muro in via Colle Innamorati [FOTO]

Incidente stradale in via Colle Innamorati a Pescara a mezzanotte all'altezza della tabaccheria Cecamore.

Un'automobile, una Lancia Delta con a bordo una coppia di Foggia di mezza età che recentemente si è trasferita in città, si è schiantata contro un muro.

In base alla prima ricostruzione il sinistro è da attribuire a un malore dell’uomo alla guida.

Per entrambi si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo con i soccorritori del 118 giunti sul posto con due ambulanze della Asl e della Misericordia. Per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per la gestione della viabilità si è occupata la polizia.