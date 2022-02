Incidente lungo l'asse attrezzato, tamponamento tra diverse auto: 2 feriti

Incidente lungo l'asse attrezzato oggi, giovedì 24 febbraio.

Un tampomanento a catena, con diversi veicoli coinvolti, si è verificato nella mattinata all'altezza dell'aeroporto d'Abruzzo in direzione Pescara.

Come conseguenza del sinistro si è formata una lunga coda.

In base alle prime informazioni sarebbero due le persone rimaste ferite e accompagnate in ospedale con le ambulanze del 118 intervenute sul posto. In azione anche gli addetti dell'Anas e gli agenti della polizia stradale.