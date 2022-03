Incidente asse attrezzato, auto finisce contro guard-rail dopo scontro: lunghe code verso Pescara [FOTO]

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato nella serata di oggi, martedì 29 marzo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 19 in direzione Pescara in prossimità dell'uscita di via Raiale subito dopo il cementificio.

A scontrarsi, in base alle prime informazioni, sarebbero state due automobili: una Toyota Aygo e una Lancia Musa, con quest'ultima che è finita contro il guard-rail centrale.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i soccorritori del 118 per una persona lievemente ferita. Inevitabile la formazione di lunghe code considerato anche l'orario di punta.