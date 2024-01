Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail nel tratto finale dell'asse attrezzato

Un incidente stradale si è verificato a Pescara lungo il tratto finale dell'asse attrezzato in direzione mare nella tarda mattinata di mercoledì 17 gennaio.

Nel sinistro risulta coinvolta una sola automobile.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, un pescarese di 40 anni, avrebbe perso il controllo della sua automobile, una Volvo, andandosi a schiantare contro il guard-rail.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Croce Rossa e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Per il ferito, cosciente, si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso per i traumi riportati dopo il violento impatto. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.