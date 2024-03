Travolto sulle strisce pedonali in via Rigopiano: 78enne finisce in ospedale

Stava attraversando sulle strisce pedonali in via Rigopiano quando è stato travolto da un uomo alla guida di una Toyota che procedeva in direzione via del Santuario. Vittima dell'incidente avvenuto intorno alle 11.40 di venerdì 15 marzo all'uscita dell'ex obitorio un 78enne portato immediatamente dentro l'ospedale in codice giallo. Nonostante lo spavento iniziale, sembra che abbia riportato alla fine solo lievi ferite.

A soccorrerlo in un primo momento sarebbero stati tre giovani che hanno subito chiamato il 118 con un'ambulanza uscita subito dal presidio per prestare le prime medicazioni all'anziano. A occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale.

Non è la prima volta che un incidente del genere avviene nei pressi dell'ospedale. A ottobre nella limitrofa via Paolini era stato un 70enne a finire sotto uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali