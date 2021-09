Ambulanza esce fuori strada, paura sull'asse attrezzato [FOTO]

L'incidente si è verificato oggi, in tarda mattinata, con il veicolo che è uscito fuori strada mentre stava procedendo in direzione Pescara

Paura sull'asse attrezzato oggi, in tarda mattinata, per un'ambulanza della Croce Verde Abruzzo di Montesilvano che è uscita fuori strada mentre stava procedendo in direzione Pescara. L'autista del veicolo, per cause ancora da definire, ha perso il controllo finendo dentro un canneto, vicino alla recinzione che costeggia la pista dell'aeroporto.

Sul posto è intervenuta un'altra ambulanza, ma non si è reso necessario il trasferimento delle persone in ospedale. I volontari che erano a bordo del mezzo, infatti, sono usciti illesi dall'abitacolo, senza riportare contusioni, e anche la paziente che stavano trasportando è in buone condizioni. Alla fine, dunque, solo un grande spavento. Per fortuna.