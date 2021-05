Come scegliere il piano cottura a induzione

Il piano cottura a induzione è un elettrodomestico relativamente nuovo e che rispetta pienamente gli standard della domotica odierna. Rispetto ai piani tradizionali a gas o elettrici, presentano minori rischi e una pulizia semplificata. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica e bisogna conoscere tutti gli aspetti, i pro e i contro, prima di acquistare e scegliere un piano cottura a induzione per la propria cucina.

Consumi

Il più grande svantaggio del piano cottura a induzione è legato ai consumi. Bisogna verificare i costi e l’impianto per evitare bollette salate. È fondamentale informazioni sull’alimentazione della casa, che deve essere in grado di supportare in maniera adeguata la potenza elettrica che le bobine assorbono.

Velocità di cottura

Un piano cottura a induzione cucina più velocemente di uno classico. Per capire quale modello è il più adatto alle singole esigenze, si devono valutare le tempistiche di cui si ha bisogno e il consumo di energia per portare l’acqua a bollire. I consumi si abbassano ma anche i tempi di preparazione dei piatti.

Potenza

I piani a induzione sono caratterizzati dai regolatori di potenza. Si tratta di una funzione per regolare la potenza delle zone di cottura.

Sicurezza

I piani cottura a induzione sono estremamente sicuri, perché sono privi di gas e fiamme. In genere sono dotati anche di un dispositivo di sicurezza per evitare o bloccare qualsiasi accensione casuale.

Estetica e design

Rispetto ai piani cottura classici sono esteticamente più lineari e semplici, ideali per chi ama o ha uno stile di arredamento minimal.

