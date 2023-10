Ottobre mese rosa 2023: ritornano i treni Frecciarosa a Pescara

L’iniziativa Frecciarosa, che coinvolge Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è giunta alla 13esima edizione.

Per tutto il mese di ottobre, mese rosa perché dedicato ad attività di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, sono previsti consulti medici “a bordo” e desk informativi. Disponibile (anche in inglese) il nuovo “Vademecum della Salute”. Tra i treni Frecciarosa coinvolti ce ne sono due che coinvolgono Pescara nell’itinerario della campagna.

La campagna arriverà in Abruzzo il prossimo 11 ottobre: medici e volontari saranno a disposizione per consulenze e distribuzione di materiale informativo a bordo di due treni: sul Regionale 4210 in partenza da Pescara (10.15) con arrivo ad Ancona alle 12.17 e sul Regionale 4217 in partenza da Ancona (13.45) con arrivo a Pescara alle 15.40.

Un’iniziativa importante e utile. Solo lo scorso anno sono stati coinvolti 25.000 viaggiatori, distribuiti 15.000 vademecum della salute ed effettuate più di mille prestazioni a bordo treno. L’obiettivo del progetto è favorire attraverso una serie di iniziative la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese.

Fino al 31 ottobre medici e volontari si troveranno a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato.