Mangiare i gusci dell’uovo fa bene?

Per evitare sprechi alimentari ma soprattutto per trarre il massimo beneficio da ogni parte degli alimenti essenziali alla nostra nutrizione, possiamo mangiare il guscio dell’uovo. È davvero necessario? Ovviamente no, ma si tratta di un’ottima risorsa economica da non sottovalutare per il fare il pieno di calcio. Ricordiamo che il calcio è un minerale utile, spesso assunto sottoforma di integratore, per garantire benessere al nostro organismo, in particolar modo alle ossa. Assumere le giuste quantità di calcio ogni giorno, aiuta a prevenire il rischio di osteoporosi.

Tuttavia, prima di assumere gusci d’uovo, bisogna procedere con una serie di operazioni.

Per assumere i gusci senza preoccupazioni, dobbiamo innanzitutto bollirli, per uccidere i batteri ed evitare contaminazioni da salmonella. Dopo l’ebollizione, far raffreddare e asciugare all’aria, evitando eventuali muffe. Macinare i gusci in un mortaio o nel frullatore. Per assumerli possiamo aggiungere in farina o pan grattato o anche sciogliere mezzo cucchiaino di guscio d’uovo in acqua, latte o succo di frutta.

Vantaggi e svantaggi

Il guscio d’uovo è un concentrato di calcio: in un grammo di guscio ci sono 40 microgrammi di calcio. Da qui si capisce bene perché l’assunzione è fondamentale per la salute delle ossa. Inoltre sembra che l’assunzione di calcio contribuisca anche alla produzione di collagene, sempre importante per le articolazioni.

Quali sono gli svantaggi? La contaminazione batterica è il principale problema che riguarda le uova. I gusci possono contenere metalli tossici, come mercurio e piombo, perché le galline bevono acqua contaminata. La presenza di batteri, come la salmonella, non va mai sottovalutata. È anche possibile ferire la gola se si ingeriscono frammenti di guscio grandi e taglienti.

Alla luce di ciò, al netto di pro e contro e solo dopo aver consultato il proprio medico, si può decidere se sia il caso o meno mangiare i gusci d’uovo.