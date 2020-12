9 rimedi naturali contro il mal di gola

Il mal di gola è un’infiammazione di origine virale o batterica. Quando compare è possibile alleviare il disturbo con degli efficaci rimedi naturali e fai da te.

Ricordiamo, però, che il mal di gola, se accompagnato da febbre o altre condizioni parainfluenzali, va sempre riferito al medico, che provvederà a prescrivere una cura adeguata.

1.Liquirizia fresca

Masticare una radice di liquirizia fresca è un ottimo metodo per prendersi cura del proprio mal di gola. La liquirizia svolte un’azione antinfiammatoria. In alternativa può essere assunta anche sotto forma di decotto.

2.Curcuma e miele

Il miele è universalmente utilizzato per alleviare il mal di gola. Ultimamente anche la curcuma sta riscuotendo un grande successo tra le ricette green per stare bene. Miele e curcuma sono entrambi ottimi antinfiammatori, che possono essere sciolti in acqua bollente e consumati a piacere.

3.Tisane contro il mal di gola

A proposito di decotti e infusi, ci sono diverse tisane emollienti e lenitive che riducono lo stimolo della tosse. Ottime quelle con erbe ricche di mucillagini, come la malva.

4.Miele di eucalipto

Il miele di eucalipto ha proprietà emollienti, lenitive e antinfiammatorie. Si può assumere all’interno delle bevande calde o da solo.

5.Propoli

La propoli rispetto al miele vanta proprietà antibiotiche e lenitive. In commercio esiste in vari formati, dalle caramelle agli sciroppi fino agli spray.

6.Pino mugo

Il pino mugo, in particolar modo le sue gemme, sono note per le loro proprietà antinfiammatorie, antisettiche, balsamiche e lenitive. Per alleviare il proprio fastidio, è possibile assumere degli sciroppi a base di pino mugo.

7.Chiodi di garofano

Con effetto antibatterico e leggermente anestetizzante, i chiodi garofano possono essere assunti sotto forma di infuso. Può risultare molto forte, quindi si può addolcire con del miele oppure utilizzare il liquido per fare i gargarismi.

8.Gargarismi

Per alleviare il dolore, si possono effettuare dei gargarismi. In tal caso si possono utilizzare vari ingredienti, come un mix di acqua e limone, acqua e aceto o con erbe balsamiche (timo, eucalipto, rosmarino). Il fluido va preparato mettendo in infusione gli elementi in acqua tiepida.

9.Caramelle

Le caramelle balsamiche a base di propoli, miele, eucalipto, pino, abete, sono utilissime e molto comode contro il mal di gola. Consiglio: meglio evitare quelle zuccherate.