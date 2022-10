L'elenco aggiornato delle farmacie dove poter fare la vaccinazione antinfluenzale

La campagna di vaccinazione antinfluenzale della Asl di Pescara è iniziata lo scorso 11 ottobre e viene svolta, come tradizione, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie aderenti.

Ma nel caso in cui il proprio medico o pediatra non aderisca alla campagna vaccinale, le vaccinazioni possono essere effettuate dal servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp), diretto da Graziella Soldato, e sono prenotabili contattando i numeri dei vari uffici. Al momento della prenotazione verranno date indicazioni specifiche sulla sede vaccinale e la data del vaccino.

Al seguente link l’elenco aggiornato delle farmacie aderenti: https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/Copia%20di%20ELENCO%20FARMACIE%20VACCINAZIONI%20aggiornato%2021-10-2022.pdf

Si precisa che tale elenco potrebbe subire delle variazioni. Si ricorda inoltre che la vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata nei centri vaccinali anti Covid della Asl di Pescara, solo se in concomitanza con la vaccinazione anti Covid, consultabili alla pagina del sito aziendale: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420