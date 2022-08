I benefici della luce solare, dal benessere psico-fisico a quello economico

Non è una novità: la luce solare offre numerosi benefici sotto diversi punti di vista. Migliora l’umore, la salute ma anche la produttività.

La luce naturale aiuta innanzitutto l’organismo nella produzione di vitamina D. Questa è fondamentale sempre, da neonati e da adulti, ideale per combattere ansia, depressione, diabete e dolore cronico. Migliora inoltre i ritmi circadiani, la qualità del sonno, la concentrazione e rende le persone più produttive. Aumenta fortemente la felicità. Tutti questi benefici dovrebbero portare le persone a trascorrere più tempo all’aria aperta e meno al chiuso.

Uno studio della Northwestern Medicine and the University of Illinois ha dimostrato come i lavoratori che hanno le proprie postazioni di lavoro vicine alle finestre ricevano il 176% in più di esposizione alla luce solare e ciò si traduce, la notte, in un guadagno di 46 minuti di sonno extra.

Sul portale ElementalGreen è spiegato che l’esposizione alla luce provoca una riduzione della pressione sanguigna, con minori rischi di soffrire di patologie cardio-circolatorie, dello stress e dell’ansia, combattendo anche il disturbo affettivo stagionale (Sad), che durante l’inverno provoca crisi depressive particolarmente evidenti negli abitanti dei paesi nordici, con un incremento diretto nel tasso di suicidi.

La luce solare influisce anche sulle vendite nei negozi, incrementandole fino al% - secondo uno studio della Pacific Gas & Electric. La luce naturale aiuta aumenta anche la produttività negli uffici fino al 15%. Ha inoltre minori costi in bolletta.

Dal punto di vista dell’urbanistica, la luce influisce nella costruzione di strade e piazze: più larghe dove c’è meno luce, più strette dove l’esposizione solare è maggiore.

10 benefici della luce solare