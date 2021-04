Soap brows: come ottenere le sopracciglia “insaponate”

Si chiamano soap brows e sono le sopracciglia effetto sapone, o insaponate, uno degli ultimi trend che arriva dal mondo del make up. Per ottenerle non bisogna far altro che pettinarle alla perfezione e usare del sapone per sopracciglia o dei prodotti per lo styling, un po’ come quelli per capelli, tra cui cere e gel. Con questa tecnica si possono ottenere sopracciglia piene, folte e soprattutto perfettamente pettinate, senza ricorrere a tecniche più costose, come microblading, tatuaggio e laminazione. In commercio ormai esistono numerosi prodotti per ottenerle, quindi non c’è da stupirsi se spopola sui social l’hashtag #soapbrows.

Come fare le soap brows

Truccare le sopracciglia e ottenere l’effetto insaponato è estremamente semplice. Basta pettinare prima i peletti verso l’alto, prelevare una piccola quantità di sapone per sopracciglia con un pennellino e applicare il prodotto dal basso verso l’alto.

Prima di andare a dormire, è sempre importante ricordarsi di struccarle le sopracciglia, altrimenti potrebbero indebolirsi.

Soap brows: il miglior prodotto in commercio

Il sapone per sopracciglia di Tuknon è il prodotto più venduto su Amazon. Perfetto per modellare e fissare le sopracciglia, dona spessore, volume e un effetto naturale e curato.

È trasparente, non ha odore, è impermeabile e resistente al sudore. Realizzato con ingredienti delicati, la sua formula è naturale e organica. È dotato di scovolino angolare per realizzare al meglio le soap brows. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

