Come conservare il pane e mantenerlo fresco a lungo

Come conservare il pane fresco a lungo? Chi non riesce, o non vuole, comprare il pane tutti i giorni appena sfornato, troverà utili i consigli per farlo durare di più e mantenerlo fragrante come appena acquistato. Già il giorno dopo, se non nell’arco della stessa giornata dell’acquisto, il pane tende a indurirsi, soprattutto dalla parte della mollica. Questo è normale, non è cattivo ma sicuramente non risulterà più troppo morbido. Ecco perché vale la pena utilizzare dei contenitori ad hoc per riuscire a mantenere inalterato il pane.

Uno di questi è la scatola per il pane, che è caratterizzata da piccoli fori che permettono la circolazione dell’aria. Si può optare per una breadbox in ceramica, smalto o bambù.

I sacchetti di carta ma anche di lino sono utili per conservare bene il pane fresco, perché sono traspiranti. Da evitare, invece, la plastica, che non traspira e favorisce la muffa.

Una soluzione green è rappresentata dagli involucri in cera d’api, che avvolgono il pane e ne conservano le proprietà nutrizionali.

Il pane si può congelare e decongelare quando necessario. Una buona idea è decongelarlo qualche ora prima, così da ritrovarlo fresco. In alternativa si può scaldare in forno.