All'Aurum il summit Uen (Ultra European Network)

All'Aurum si è tenuto il summit Uen (Ultra European Network). L'agenzia di comunicazione istituzionale Pomilio Blumm, con sede a Pescara, ha riunito nella struttura di largo Gardone Riviera i principali partner internazionali per fare il punto sui nuovi incarichi e sulle prossime sfide che la vedranno impegnata in tutti i continenti.

L’Ultra European Network, fondato e guidato dalla Pomilio Blumm, ha visto numerosi eventi tra cui masterclass e meeting. Special guest dell’evento, tra gli altri, il professor Kai Jonas, presidente dell’Associazione Europea di Psicologia Sociale, Razan Ibraheem, giornalista siriana, senior editor di Kinzen, un’organizzazione che opera nella lotta alla disinformazione, e il giornalista e reporter internazionale Olaf Bruns (moderatore durante la masterclass).

Il summit è stato occasione per parlare delle strategie per il futuro di un network in “piena salute”, che vanta numeri da primato come 103 uffici e oltre 7200 professionisti nel mondo. A certificarlo sono anche i numeri dell’ultimo bilancio di Pomilio Blumm (relativo al 2021), che ha visto il raddoppio del fatturato e quello degli utili, e le prospettive per il 2022 prevedono un’ulteriore espansione con un aumento del 50% sempre del fatturato che ha superato i 46 milioni di euro.

Numeri che pongono la Pomilio Blumm ai vertici in Europa tra le società di comunicazione pubblica e tra le più importanti a livello globale. E le recenti espansioni o aperture di nuovi uffici a Vienna, Washington e Bruxelles sono un chiaro segnale della volontà di affermarsi a livello internazionale da parte della società abruzzese.

Il “motore” alla base dell’agenzia è costituito anche da una popolazione lavorativa con una bassa età media, fatto quindi di giovani talenti specializzati nei vari settori di cui si compone la Pomilio Blumm. Proprio in questi giorni la società ha aperto nuove selezioni di personale, sempre con un'attenzione alla valorizzazione dei talenti "made in Abruzzo" che possono inviare il proprio curriculum all'indirizzo email risorseumane@pomilio.com.