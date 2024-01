Cremonese sui tre nuovi mercati: "Problemi inevitabili ma in via Raffaello risolta l'ostruzione davanti all'ingresso di un palazzo"

«Prima di tutto voglio ribadire che la problematica dello spostamento del mercato della strada parco non è dipeso dal Comune di Pescara ma dalla Tua per gli interventi che vanno eseguiti lungo la strada parco. Il Comune non si diverte a spostare i mercati».

A parlare di una tematica, quella relativa alla divisione in tre del mercato della strada parco di Pescara, è l'assessore al Commercio, Alfredo Cremonese.

«L'area della strada parco», ricorda l'assessore, «ci è stata richiesta perché ci sono dei lavori di elettrificazione in corso e quindi non abbiamo potuto far altro che restituirla sopratutto perché noi dobbiamo tutelare la salute di chi va lì a svolgere il mercato. Visto che potrebbe essere pericoloso visti gli interventi di elettrificazione».

Poi Cremonese mette sul piatto un altro aspetto: «La seconda cosa che va ridetta è che la scelta che avevamo da fare era la seguente: o sopprimere il mercato della strada parco oppure cercare di farlo vivere e l'amministrazione comunale ha scelto questa seconda possibilità anche perché ci sono oltre 100 operatori che lavorano con quel mercato. L'unico luogo nel quale poterli ospitare ancora tutti insieme era quello in zona Naiadi che però non era di gradimento degli operatori e poi era lontano dalle persone che abitualmente usufruiscono del mercato e ne abbiamo tenuto conto. Per questi motivi, in via sperimentale, perché è bene ribadire che si tratta di una sperimentazione, lo abbiamo dislocato in tre piccoli mercati che sono completi cercando di servire sempre gli stessi utenti. La scelta dei tre mercati nel centro della città è chiaro che crea problemi inevitabili ma è altrettanto chiaro che noi siamo assolutamente dispiaciuti e ci scusiamo. Ma lavoreremo per cercare di ridurre sempre di più i problemi. I tecnici hanno predisposto delle piantine e adesso con il passare del tempo verificheremo i problemi e interverremo subito. In particolare in via Raffaello c'era stata l'ostruzione di uno degli ingressi del palazzo ma prontamente abbiamo avuto delle riunioni e risolto il problema in maniera preventiva. Da quel palazzo i residenti potranno uscire e rientrare con le automobili senza problemi. Quello che tengo a far sapere è che vigileremo in questi giorni e andremo a vedere tutte le criticità dei tre mercati e, scusandoci per i disagi, andremo ad apportare i giusti correttivi tenendo conto che si tratta di qualcosa di straordinario il dover spostare un mercato così grande, il secondo della città. Voglio la più ampia disponibilità alla risoluzione delle criticità, sono a completa disposizione per risolvere tutti i problemi che emergeranno».