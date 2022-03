In Ucraina l’emergenza riguarda anche gli animali: la raccolta di Lndc Animal Protection per le strutture di Kiev

Canili, rifugi e cliniche veterinarie hanno bisogno di cibo e medicinali per gli amici a quattro zampe. In Ucraina l’emergenza riguarda anche gli animali. Ecco perché Lndc Animal Protection lancia l’allarme: Sos animali Ucraina.

L’obiettivo è quello di raccogliere, in tutta Italia, l’indispensabile per aiutare cani e gatti. Quanto raccolto sarà destinato ai responsabili dei canili rifugio e delle cliniche veterinarie di Kiev. Le prime spedizioni sono già partite ma ne sono previste altre, motivo per cui la raccolta continua.

Cosa donare? È possibile donare, nei punti di raccolta più vicini, cibo secco per cani e gatti, antiparassitari, disinfettanti, bendaggi, guanti monouso, pomate cicatrizzanti e antibiotiche, cotone idrofilo e quant’altro può essere necessario al primo soccorso, coperte e asciugamani.

Per partecipare alla raccolta è possibile portare quanto serve nella sede di Lndc di Pescara, in via Raiale. In Abruzzo le donazioni si possono effettuare anche a Teramo (centro commerciale Gran Sasso).

Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare la mail emergenzaucraina@legadelcane.org.

Per restare sempre informati sull’emergenza che riguarda gli animali in Ucraina, è possibile visitare il portale Lndc Animal Protection (clicca qui)