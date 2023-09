In Abruzzo ci sono i taxi per cani, che aiutano anche gli animali smarriti

Antonio garantisce un servizio di trasporto cani, ma non solo, al di sopra delle aspettative. Un vero e proprio taxi che in Abruzzo – ma arriva anche nel resto d’Italia, isole incluse –conduce gli animali da un posto a un altro in un ambiente sicuro e con tutti i comfort. Una passione per gli amici a quattro zampe, che è diventato un lavoro ma anche un importante servizio per la comunità.

Taxi Dog Trasporti è un servizio svolto h24 grazie al quale chiunque non ha mezzi a disposizione, o è impossibilitato, può portare il proprio cane a destinazione; ad esempio dal veterinario o a fare la toeletta. Chiamando il taxi, questo arriverà al proprio domicilio, preleverà il cane e anche il padrone e li accompagnerà dove necessario. I taxi sono dotati di box separati, per cui è possibile portare anche due cani per volta.

Ogni box è provvisto di base regolarmente lavata e disinfettata per assicurare la massima igiene al cane e al suo amico umano.

I furgoni sono omologati per il trasporto animali vivi e autorizzati dalla Asl di Pescara. Sono inoltre dotati di ogni comfort possibile, come la web cam a bordo, box per ogni dimensione, quindi adatti anche per cani di taglia grande, aria condizionata e imbracature a norma. Sono dotati anche di cibo, acqua e giocattoli: i furgono sono condotti da conducenti qualificati.

Molto utile il servizio cambio regione, richiesto quando si adotta un cane lontano dalla propria abitazione. Per raggiungere l’animale è possibile richiedere il servizio a Taxi Dog Trasporti, che si occuperà di ritiro e consegna, da casello a casello autostradale.

Per l’Abruzzo Taxi Dog Trasporti poi fa molto di più. Garantisce, infatti, un servizio gratuito h24 per recupero animali smarriti. Questo prevede il trasporto in una struttura idonea all’accoglimento del soggetto recuperato, previo accordo con i responsabili delle strutture ospitanti. Questo servizio si applica agli animali vivi e domestici da compagnia: cani, gatti e volatili.

Per garantire sicurezza all’animale smarrito, si consiglia quindi di chiamare il numero 3466114024. H24 Dog Trasporti si occuperà del pet trasportandolo in un posto sicuro, quindi una struttura o stallo adeguato, dopo aver allertato le autorità competenti.