Grossa tartaruga spiaggiata sulla battigia di Pescara sud [FOTO]

Una grande tartaruga è spiaggiata oggi, 26 giugno, sulla battigia di Pescara sud, e purtroppo è morta. Questo triste episodio non è sfuggito all'occhio dei cittadini e di tutti coloro che iniziano ad affollare le spiagge con l'arrivo della bella stagione e delle temperature estive. Appena due giorni fa si era verificato un episodio molto simile con un istrisce rintenuto senza vita sulla riva, mentre all'inizio di giugno era toccato a centinaia di meduse.

Ma perché ciò avviene? In questi casi si tratta sempre di animali soli che, essendo purtroppo prossime al decesso, raggiungono le nostre spiagge prima di esalare l'ultimo respiro. Per questo motivo è consigliabile non toccare gli esemplari morti, ma chiamare piuttosto il numero blu 1530 che risponde a questo tipo di emergenze. Le necroscopie successive forniscono poi nel dettaglio le cause della morte di queste specie marine.