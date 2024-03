Ritrovata carcassa (in parte seppellita) di un cane in via Prati

Questa mattina, 14 marzo, è stata ritrovata la carcassa di un cane in via Prati. L’animale è stato seppellito superficialmente in un’area con la terra.

L’allarme lanciato da una utente su Facebook sul gruppo “animali persi e trovati in Abruzzo” questa mattina.

Dell’animale si possono vedere solamente muso e due zampe. Su una di esse è posta una fascetta, presumibilmente messa lì da un veterinario.

Si suppone possa essere stato in clinica, probabilmente perché affetto da qualche malattia. Il resto sono ancora altre ipotesi che gli utenti stanno muovendo in rete, di fronte all’immagine straziante del cagnolino.