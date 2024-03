Recuperato e messo in salvo un tasso a Cepagatti

Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 marzo, un piccolo tasso è stato recuperato e messo in salvo. Era rimasto intrappolato in una rete da calcio lungo via Gran Sasso. La situazione poteva diventare pericolosa per l’animale, ma alcuni residenti della zona hanno lanciato l’allarme. In particolar modo il signor Alessio che ha tempestivamente contattato il team di Cepagatti News, che è intervenuto sul posto.

Il tentativo di liberare l’animale dalla rete è stato bloccato dopo il consulto con le autorità forestali locali. Sono intervenuti i militari della forestale della stazione di Carpineto della Nora, in risposta alla chiamata al 15 15. La forestale ha confermato lo stato di pericolo del tasso intrappolato e ha richiesto l'assistenza della Asl di Pescara. La veterinaria intervenuta ha valutato la situazione e ha sedato il tasso per liberarlo con sicurezza dalla rete di nylon che lo avvolgeva.

Finalmente libero, il tasso è stato trasportato a Pescara per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie, in attesa del suo risveglio.

Una storia a lieto fine: il tasso non è stato solo recuperato e messo in salvo, ma sarà rilasciato presto nel suo habitat naturale a Cepagatti, in quanto non ha riportato alcuna lesione.

Una vicenda che, come specifica il team di Cepagatti News, ha sottolineato quanto sia importante la collaborazione e ancor di più la compassione nella protezione della fauna selvatica locale.