Il pastore abruzzese Nerilli è il più bello del mondo: trionfa al World Dog Show di Madrid

Nerilli è il nome di uno splendido esemplare di pastore maremmano abruzzese, meglio definito come pastore abruzzese di Lucus Angitiae. È di proprietà dell’allevatore Agostino Di Cola e si è aggiudicato un importante premio al World Dog Show di Madrid. È, infatti, il campione mondiale di bellezza.

In questo modo il bel Nerilli, pelo bianco e florido, ha ripetuto il successo già ottenuto in qualità di campione italiano ed europeo non troppo tempo fa.

Grande soddisfazione anche per il suo allevatore, il signor Agostino Di Cola, che con Nerilli ha conquistato un importante riconoscimento dopo averne ottenuti molti altri grazie sempre ai suoi cani, che hanno trionfato in precedenti competizioni nazionali e internazionali.

Il pastore abruzzese è certamente uno dei simboli della nostra regione. È un compagno devoto, custode delle pecore, non a caso ribattezzato anche “cane da pecora”. È protettore delle greggi, le raccoglie e le salva dai rischi della natura, dalle aggressioni dei lupi ma anche da quelle degli orsi.

Non solo nella pastorizia, il pastore abruzzese è ormai sempre più diffuso e amato anche in famiglia, un cane adatto alla vita casalinga e all’amore familiare, anche dei bambini.

Il campionato mondiale di bellezza, organizzato dalla Rsce, Real Sociedad Canina de Espana, si è svolto dal 24 al 26 giugno presso il centro fieristico Ifema di Madrid. 4 padiglioni, 100 ring e 16.400 cani di tutte le razze provenienti da tutto il pianeta. Il World Dog Show si svolge una volta all’anno in una capitale di stato scelta dalla Fci. L’esposizione mondiale della capitale spagnola si è conclusa con il solito grande successo della cinofilia italiana. Nel 2026 sarà l’Italia ad ospitare l’esposizione.