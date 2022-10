A Pescara una giornata di microchippatura gratuita per cani e gatti per contrastare il randagismo

Per lottare contro il randagismo, Lav – Lega Anti Vivisezione – ha organizzato per la prossima domenica 16 ottobre una giornata di microchippatura gratuita di cani e gatti. L’evento si terrà a Pescara vicino all’area cani del parco Sabucchi, in viale Bovio dalle 10.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Un’iniziativa importante, che mira innanzitutto a sensibilizzare le persone nella scelta iniziale tra cane o gatto, di cui bisogna conoscere tutti gli aspetti, diritti e leggi che li tutelano.

I tavoli informativi Lav distribuiranno la guida “4 zampe che cambiano la vita” che si propone di promuovere l’adozione responsabile di cani e gatti da canili e gattili, prevenire l’abbandono e la nascita di cucciolate che come noto sono una delle principali fonti che alimenta il randagismo.

Ecco perché, domenica 16 ottobre a Pescara, sarà possibile l’inoculazione gratuita del microchip a cani e gatti (in piazza è prevista la sola microchippatura dei cani, per la microchippatura dei gatti occorre prendere accordi con il numero 334/8013638). In questo modo sarà possibile sensibilizzare sull’utilità della microchippatura e la registrazione dei cani e dei gatti nell’anagrafe degli animali d’affezione.

Per informazioni: sedilocali@lav.it; 334/8013638.