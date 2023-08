Tre mici di una settimana restano soli su una terrazzina sotto al sole per giorni, salvati [FOTO]

Avevano solo una settimana di vita ed erano rimasti soli, da ormai 3 giorni, su una terrazzina di una casa in viale Marconi a Pescara.

Ma il loro grido d'aiuto, un miagolio incessante, la loro presenza è stata notata da un ragazzo che lavora nell'officina di Antonio Di Marco che in viale Gabriele d'Annunzio ha creato un rifugio per i felini.

Nemmeno gli occupanti dell'abitazione si erano resi conto della presenza dei micetti che erano in pessime condizioni di salute.

La gatta mamma dei cuccioli non poteva salire più per allattarli. Ma grazie all'intervento della polizia è stato possibile accedere alla terrazzina. «Grazie alla nostra insistenza», raccontano i volontari, «siamo riusciti a verificare che in realtà erano in pericolo di vita e grazie alla polizia siamo riusciti a portarli via. Ora stanno bene, speriamo si salvino e sono sotto osservazione dal nostro veterinario di fiducia».