Lupo avvistato vicino al sottopasso di via Fontanelle [FOTO]

Una segnalazione giunta alla nostra redazione stanotte verso le ore 4 ci informa dell'avvistamento di un lupo avvenuto nella zona di via Tiburtina, più precisamente vicino al sottopasso di via Fontanelle. "Dalla Tiburtina il lupo mi correva davanti alla macchina", ci fa sapere un lettore, che è poi riuscito a fotografarlo mentre si allontanava tra la vegetazione.

Ci sono inoltre arrivate segnalazioni di animali, che sembrerebbero sempre lupi, anche sul lungofiume, più precisamente nei pressi della rotatoria di via Gobetti, e persino nel territorio di Montesilvano, in via Vestina. È vero che ormai, da qualche tempo, la fauna selvatica si avvicina sempre più ai centri abitati e da questo processo non sono esenti neanche i lupi in caccia, ma com'è facile immaginare questa situazione crea spavento e non poca preoccupazione.

Alcuni, tuttavia, ipotizzano che gli altri avvistamenti possano in realtà aver riguardato il cane lupo cecoslovacco, un tipo di cane che, nonostante la somiglianza, è ovviamente ben altra cosa, senza contare che ha la coda più lunga rispetto al lupo.