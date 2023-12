Lanciato da un’auto in corsa: lieto fine per un gattino di soli 3 mesi

È successo a Moscufo nel pomeriggio dello scorso 17 dicembre. Un gattino di soli 3 mesi è stato lanciato dal finestrino di un’auto in corsa, buttato via senza alcun risentimento. Il fatto è accaduto fuori l’abitazione di una signora, che, vista la scena, ha immediatamente soccorso il cucciolo.

La macchina di colore scuro, che transitava a velocità sostenuta, d’un tratto ha aperto il finestrino e ha scaraventato il gattino, che è apparso tremolante e affamato. Ha riportato una ferita dietro l’orecchio destro, ha avuto paura, spaventato dall’accaduto. La signora l’ha subito accudito, consolato e avvolto in una coperta per tranquillizzarlo.

Pelo lungo nero e occhi azzurri, per lui si è mobilitata sui social per trovarle una casa, in quanto lei ha già un cagnolino. Dopo poche ore è arrivata una famiglia pronta ad accoglierlo.

Nell’assurda crudeltà di quanto successo, il gattino ha avuto il suo lieto fine, accolto finalmente da persone che gli stanno dando l’amore di cui ha bisogno.