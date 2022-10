Jimmy Ghione di Striscia arriva in città, ma è per premiare gli animali più belli [FOTO]

Jimmy Ghione, inviato del celebre programma di Canale 5 “Striscia la Notizia”, ieri è stato ospite del Pet Pride Pescara 2022, evento che si è tenuto in piazza Salotto alla presenza di centinaia di animali domestici: non solo cani e gatti, ma anche furetti, conigli, maialini, asini, cavalli e tartarughe. Nell'area, trasformata in una vera e propria “città a misura di animale”, sono stati ospitati alcuni poli di attrazione dedicati agli amici a quattro zampe, tra cui una zona dedicata alla salute e al benessere dei nostri pets.

Ghione ha partecipato a quello che può essere definito il culmine della manifestazione: l’elezione del Pet Model e l’assegnazione di alcuni riconoscimenti “speciali”, con gli animali vincitori che hanno ricevuto una targa ricordo. L'occasione, ovviamente, è stata propizia per ricordare quanto possa essere spregevole l’abbandono di questi esseri viventi, che d'altronde chiedono soltanto un po' di amore.

Non sono inoltre mancati stand espositivi dedicati al mondo animale e a tutto ciò che gravita intorno ad esso, nonché esibizioni delle unità cinofile di polizia, guardia di finanza e carabinieri. Presenti altresì i cani del nucleo soccorso dell’Associazione Nazionale Alpini e i cinofili da soccorso della Sics - Squadra Italiana Cani Salvataggio. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Nicoletta Di Nisio, salita sul palco per ringraziare tutti.