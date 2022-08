Oggi è la giornata mondiale del cane: 5 buoni motivi per adottarne uno e prendersene cura

È stata istituita in America nel 2004 ed è festeggiata in tutto il mondo. Ogni anno il 26 agosto ricorre la giornata mondiale del cane ed è il momento giusto per festeggiare il proprio amico a quattro zampe e riscoprire perché questo animale domestico è così importante per la vita di tanti umani. Persone che, proprio in questa data, che mira a sensibilizzare fortemente, scelgono di procedere con un’adozione, da effettuare generalmente nel canile di zona.

Secondo il rapporto di ZeitGeist di Google è emerso che nel corso della pandemia sono moltissimi gli utenti che hanno condotto ricerche online sugli amici pelosi. Proprio nel 2020 abbiamo assistito a un incremento di adozioni e del fondamentale rapporto che c’è tra una persona e il suo cane.

Fido è inoltre un vero e proprio toccasana per la salute e il benessere delle persone. Sono tanti gli aspetti benefici da prendere in considerazione, per cui vale davvero la pena prendere un cane con sé.

Tra i principali benefici scopriamo che chi possiede un cane è più socievole, corre un rischio minore di soffrire di depressione, ride di più, è più attivo ed energico e ha una notevole autostima.