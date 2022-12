Dal caldo di una casa al freddo della strada, si cerca una nuova famiglia per questo gatto

Un gatto che viveva in una casa di Montesilvano e che ora si ritrova in strada al freddo ha bisogno di aiuto.

A lanciare l'appello sono gli Animalisti Volontari Pescara che sono alla ricerca di una famiglia per il felino.

Da quello che è stato riferito ai volontari il micio dopo aver vissuto in casa sarebbe da qualche tempo in strada.

Dunque dopo essere stato abituato al caldo e alle comodità di una casa ora non riesce ad adattarsi all'esterno e al freddo visto che come tutti i gatti di casa passava ore sul termosifone. Di conseguenza non resisterà a lungo non essendo neanche in grado di riconoscere i pericoli. «Se rimane lì morirà presto», scrivono gli Animalisti Volontari. Il gatto si trova a Montesilvano e ha bisogno di un'altra casa. Per informazioni si può telefonare a questo numero: 3493773586