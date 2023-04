Ritrovato un gatto ferito in via Italica, si cercano i proprietari

Era ferito e per questa ragione si era raggomitolato in un'aiuola in via Italica a Pescara.

Parliamo di un gatto, all'apparenza domestico, che è stato trovato rannicchiato senza muoversi nella mattinata di giovedì 6 aprile.

Con tutta probabilità è stato investito e dopo aver subìto il colpo si è rifugiato nell'aiuola.

Il 4 zampe è stato recuperato dalla Asl dopo la segnalazione di un cittadino. Chiunque avesse smarrito un gatto simile chiami la Asl veterinaria di Pescara al numero 0854253556.